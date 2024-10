Eldőlt, ki nyerte a grúziai választásokat

A kormányzó Georgiai Álom - Demokratikus Georgia párt a szavazatok több mint 54 százalékát szerezte meg Grúziában a parlamenti választásokon, a voksok csaknem száz százalékának feldolgozása alapján a választási bizottság közleménye szerint.

Az ellenzéki pártok már szombaton közölték, hogy nem ismerik el a hivatalos eredményeket, az egyik ellenzéki vezető egyenesen "alkotmányos puccsnak" nevezte azokat. A kormánypárt visszavonult milliárdos alapítója, Bidzina Ivanisvili, aki főleg azzal kampányolt, hogy Grúziának ki kell maradnia az ukrajnai háborúból, szombat este sikert aratott, hiszen pártja 2012 óta a legjelentősebb eredményét érte el: egyes vidékeken 90 százalékos volt a támogatottsága.

Ritka eset a világon, hogy egy párt, amely ilyen nehéz helyzetben van, ilyen nagy sikert érjen el; ez jól mutatja a grúziai nép tehetségét - mondta Ivanisvili szombat este ujjongó támogatóinak.

Több civil szervezet megfigyelői szerint azonban súlyos választási visszaélések történtek.

A Fiatal Jogászok Georgiai Szövetsége (GYLA) vasárnap számos olyan esetről számolt be, amelyben magánszemélyek több szavazatot is leadtak. A GYLA szerint ezenkívül a választási megfigyelőket akadályozták a munkájukban. A szövetség követeli, hogy a választási bizottság tisztázza ezeket az eseteket.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelői a szavazók megfélemlítése, hatósági nyomásgyakorlás, a voksolás felügyelői elleni erőszak, szavazatvásárlás, többszörös szavazatleadás és egyéb jogsértések eseteire panaszkodtak, és ezek kivizsgálását, valamint további demokratikus reformokat sürgettek. A jelöltek közötti egyenlőtlenségek, tettlegesség és pszichikai nyomásgyakorlás, szavazatvásárlás és egyéb feszültségek árnyékolták be a választásokat azok előtt és közben, a szavazóhelyiségeken belül és kívül - fogalmaztak. Kifejtették: "attól tartunk, hogy a választások napján tapasztalt gyűlölet és a megfélemlítés légköre alááshatja a demokratikus politikai folyamatot, az európai integrációt Georgiában" írták. Úgy vélekedtek, hogy a választásokat a média polarizálódása, az ellenzék és a civil társadalom elleni gyűlöletbeszéd jellemezte. A kormánypárt pedig orosz dezinformációt terjesztett, és a kampány során az ország nyugati partnereit vette célba - tették hozzá.

Mindazonáltal Pascal Allizard, az EBESZ megfigyelői missziójának vezetője nagyra méltatta a kaukázusi ország demokratikus vitalitását, dacára a nehézségeknek. Felhívta a figyelmet a többi között arra, hogy 18 politikai erő indult, és a voksolás folyamata összességében jólszervezett volt.

Az EBESZ emellett kifejezte aggodalmát azon törvények miatt, amelyeket az utóbbi időben fogadott el a tbiliszi parlament, és amelyek heves társadalmi vitákat, tüntetéseket és a Nyugat ellenzését váltották ki.

António López-Isturiz White, az Európai Parlament megfigyelőinek vezetője azt vetette a grúz hatóságok szemére, hogy nem engedték be a szavazóhelyiségekbe a sajtó képviselőit, és aláhúzta, hogy a szavazás titkosságát nem sikerült mindig biztosítani, valamint úgy vélte, a választókat megfélemlítették.

Mint mondta, a kormányon lévő Georgiai Álom a választások előtt orosz dezinformációt használt és ellenséges retorikát alkalmazott a szavazatok manipulálása érdekében. "Továbbra is aggódunk a georgiai demokratikus folyamatok megtorpanása miatt; a tegnapi választások lebonyolítása sajnálatos módon ezt az aggodalmat erősíti" - jelentette ki. Az EBESZ és az EP mellett az amerikai Nemzeti Demokratikus Intézet (NDI), a Nemzetközi Republikánus Intézet (IRI) és egy georgiai választási megfigyelő csoport, az ISFED is kifejezte aggodalmát a visszaélések miatt. Utóbbi szerint több mint kétszáz panaszt terjesztettek be az ország választási hatóságaihoz. Az ISFED viszont hozzátette, hogy jelentős visszaéléseket nem tapasztalt.

