Van egy dolog, amiben egyetért Donald Trump és Kamala Harris: ezen múlik a győzelem

Az amerikai demokrácia bölcsője, ahol a Kontinentális Kongresszus először összeült, majd elfogadta a függetlenségi nyilatkozatot. A 13 alapító gyarmat középpontja, melyet a liberális bástyának elkönyvelt északkelet, az Appalache-hegységi "hillbillyk" zord vidéke, valamint a középnyugati síkság és rozsdaövezet szegélyez. A választási csatatér, amely 2016 és 2020 után ismét ugródeszkaként szolgálhat az Ovális Irodába. Mindez a "szövetségi unió záróköve", azaz Pennsylvania.

A Budapest méretű metropoliszával, Philadelphiával fémjelzett 13 milliós állam jelentősége azonban nemcsak abban rejlik, hogy

az idén levegőben lógó hét ingaállam közül ők rendelkeznek a legtöbb, 19 elektori vokssal,

ami a 93 billegő elektor ötödét teszi ki (94 Nebraska 2. kongresszusi körzetének egyetlen voksával, ennek az érdekességét sorozatunk első részében taglaltuk). Ahogy előző cikkünkben kifejtettük, a választási matek azt mondatja, hogy Georgia, Észak-Karolina és Pennsylvania az egyetlen olyan kombináció, amivel Kamala Harrisnek vagy Donald Trumpnak elég lenne csupán hármat megnyernie a billegő államok közül, hogy az Egyesült Államok 47. elnökévé váljanak, ezért nehéz alábecsülni ezek fontosságát.

A jelöltek Fehér Házba vezető pályája tehát sokkal meredekebbé és göröngyösebbé válna, ha elveszítenék Pennsylvaniát, ezt pedig ők is tudják. Nate Silver választási adatelemző modellje úgy becsüli,

Pennsylvania bír a legnagyobb, 30%-os eséllyel arra, hogy a fordulópontot jelentse az elektori kollégiumban,

azaz ha sorrendbe tesszük az államokat a győztes százalékpontban mért szavazatelőnye alapján, Pennsylvania lehet az, amelyik átjuttatja a Harrist vagy Trumpot a 270 elektori voks jelentette limiten. Az állam 2016-ban már betöltötte ezt a szerepet, 2020-ban pedig Wisconsinnak jutott a megtiszteltetés, hogy átlendítette Joe Bident a korláton.

Pennsylvania kiemelkedik a demokrata és republikánus indulók kampányeseményei számát tekintve is:

Kamala Harris és Donald Trump messze ide látogatott el a legtöbbször a csatatérállamok közül,

és összes megjelenésük több mint ötöde zajlott itt a VoteHub gyűjtése alapján.

A New York Times szintén kiemeli, hogy amikor

Kamala Harris bemutatta a gazdasági programját,

lehullott a lepel a demokrata alelnökjelöltről, Tim Walzról,

vagy Barack Obama volt elnök első kampánygyűlésének helyszínét kellett kiválasztani,

minden út Pennsylvaniába, pontosabban annak két nagyvárosába, Philadelphiába vagy Pittsburghbe vezetett.

Ám Donald Trump még Harrisnél is többet járt az államban:

július 13-án épp a Pittsburghtől északra lévő Butlerben törtek először a republikánus elnökjelölt életére, miközben beszédet tartott,

Trump az elmúlt hetekben itt emelte fel egyesek szemöldökét a csípős megjegyzéseivel,

no, meg egy Philadelphia kertvárosában lévő McDonald's-ba látogatott el, hogy sült krumplit készítsen a kamerák előtt.

Nem utolsó sorban pedig Philadelphia adott otthont Harris és Trump egyetlen elnökjelölti vitájának is.

A demokrata elnökjelölt a héten itt tartotta választói fórumát is a CNN szervezésében, amely eredetileg a második csörtének készült, ha Trump belement volna.

Végül a két kampány reklámköltéseire pillantva ugyancsak kirajzolódik Pennsylvania kulcsfontosságú szerepe. Joe Biden visszalépése óta az itteni lakosokat bombázták a legtöbb politikai hirdetéssel. A pénzügyi előnyben lévő demokraták 159 millió, míg a republikánusok 120 millió dollárt áldoztak itt hirdetésekre, miközben a második helyen álló Michiganben csupán 200 millió dollárt égettek el összesen. Utánaszámolva kiderül, hogy

a csatatérállamok elnökjelölti kampányhirdetéseinek minden ötödik dollárját Pennsylvaniába öntötték.

Az olvasztótégely sűrített kivonata

Egyesek összefüggésbe hozzák Pennsylvania kritikus ingaállammá válásával – mondhatni, ez a "legbillegőbb" mind közül – azt is, hogy kisebb-nagyobb túlzással az Egyesült Államok lekicsinyített verziójának, egyfajta mikrokozmoszának felel meg az állam.

Philadelphia és Pittsburgh, Alabamával a közepén

- fogalmazott még 1986-ban a hat évvel később megválasztott Bill Clinton vezető kampánystratégája, James Carville, aki máig aktívan kommentálja az amerikai közélet fejleményeit.

Pennsylvaniát azért is tárgyaljuk külön, mert számos tekintetben eltér a többi csatatérállamtól:

bár legtöbbször a középnyugati rozsdaövezethez szokták sorolni, Michiganhez és Wisconsinhoz képest manapság jóval alacsonyabb a gyáriparban dolgozók aránya a pennsylvaniai munkavállalók között, akiknek az ötöde az oktatásban vagy egészségügyben keresi a kenyerét.

akiknek az ötöde az oktatásban vagy egészségügyben keresi a kenyerét. Emellett a csatatérállamok közül itt lakik a legtöbb diplomás, miközben Michigan és Wisconsin lefelé lóg ki az átlagból. A három közül ezen túl Pennsylvaniában teszik ki a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező fehérek a választásra jogosultak legkisebb hányadát (2008-ban még Michiganben éltek legalacsonyabb arányban, de Pennsylvaniában gyorsabb ütemben esett vissza a részesedésük).

miközben Michigan és Wisconsin lefelé lóg ki az átlagból. (2008-ban még Michiganben éltek legalacsonyabb arányban, de Pennsylvaniában gyorsabb ütemben esett vissza a részesedésük). Georgiától és Észak-Karolinától ezenkívül az ottaninál jóval kevesebb fekete lakosban, míg Arizonától és Nevadától a latino népesség visszafogottabb jelentőségében tér el.

A 2015-ös berobbanása óta a fehér munkásosztályra támaszkodó Donald Trump tehát nem örülhet a diploma nélküliek háttérbe szorulásának, viszont a pennsylvaniai választók 51%-a még mindig ebbe a csoportba tartozik (összehasonlításképp, Georgiában 34%, Észak-Karolinában pedig 38% volt a részük 2024-ben).

Az államot társadalomföldrajzi szempontból öt részre osztva,

természetesen kiemelkedik az Egyesült Államok 6. legnagyobb városa, Philadelphia, amely a Bostontól Washingtonig terjedő, 50 milliós keleti parti megalopolisz középső tagja. A lakói által Phillynek becézett településen 2000 óta az afroamerikaiak adják a szűk többséget, a 2020-as elnökválasztáson pedig Joe Biden a szavazatok több mint 81%-át szerezte meg az Egyesült Államok egyik legsebesebben fogyatkozó nagyvárosában . Érdemes lesz tehát az itteni részvételt figyelni a választás estéjén, hiszen a demokratáknak szükségük lesz a philadelphiaiakra, hogy tartsák a lépést a vidéken brillírozó republikánusokkal.

A lakói által Phillynek becézett településen 2000 óta az afroamerikaiak adják a szűk többséget, . Érdemes lesz tehát az itteni részvételt figyelni a választás estéjén, hiszen a demokratáknak szükségük lesz a philadelphiaiakra, hogy tartsák a lépést a vidéken brillírozó republikánusokkal. Külön egységnek vehetjük Philadelphia bővebb agglomerációját, amely a diplomásokra tekintettel felveszi a versenyt Phillyvel, de lakosságát illetően alacsonyabb a színesbőrűek hányada. 2016 és 2020 között a demokraták a szavazatszámukat és -arányukat is tudták növelni ebben a régióban, így a részvételi kedv sokatmondónak bizonyulhat például az 1992 óta demokraták felé tendáló Bucks megyében. kamala Harris esélyeit latolgatva érdemes lesz Northampton megye eredményeit nézegetni, amely egyike annak a két "bumeráng" megyének, amely kétszer Obamára, majd Trumpra, de legutóbb Bidenre voksolt. Northamptonban Trump két évtizedes demokrata uralmat tört meg 3,8 százalékpontos győzelmével, négy évvel később azonban Biden diadalmaskodott 0,7 százalékponttal. Philadelphia agglomerációjához vehetjük a "latino korridort" is, azaz a Lancastertől a hispán többségű Allentownig tartó sávot, ahol a pennsylvaniai spanyolajkúak koncentrálódnak. Az AP alapján az államban élő latinók száma 2000 óta megtriplázódott (206 ezerről 620 ezerre), többségük pedig Puerto Ricó-i vagy dominikai származású, ami jó hír Harris számára, mivel ezek a csoportok jórészt a demokraták felé húznak. A pennsylvaniai hispánok voksa 2024-ben kulcsfontosságú szereppel bírhat, és bár úgy látszik, hogy Trump a latino férfiak körében népszerűbb, mint korábban, a közvélemény-kutatások átlaga alapján Harrisnek sikerülhet Biden szintjére visszaküzdenie magát országosan – az Equis szerint főként a széles nemi szakadéknak, azaz a demokratákat támogató spanyolajkú nőknek hála.

Pennsylvania északkeleti felére áttérve a Washington Post kiemeli: ha valahol Hillary Clinton elveszítette az államot, az itt történt. Clinton kertvárosokra fókuszáló kampánya ugyanis nem töltött időt az olyan munkásosztálybeli fehér kisvárosokban, ahol hagyományosan a demokraták domináltak, ám Trump 2016-ban jelentősen túlteljesítette a korábbi párttársait. A Post úgy számol, a régió 2012-ben produkált 36 ezres demokrata szavazatelőnyéből 2016-ra 86 ezres Trump-főlény lett. A Scranton városát magába foglaló Lackawanna megyében például a 2012-ben elért 27 százalékpontról 3 pontra zuhant be a demokraták fölénye, ezen pedig ki más tudott volna tatarozni, mint az itt született "Scranton Joe." Biden 2020-ban 9 pontra tornászta fel pártja szavazatelőnyét ebben a fehér katolikusokban bővelkedő megyében (a lakosok fele katolikus vallású fehérnek vallotta magát 2023-ban, miközben az országos átlaguk 12%). Ahogy arról a Politico cikkezett, az abortuszjogot kiemelt ügyként kezelő Kamala Harrisnek Hillary Clintonhoz hasonlóan nehéz dolga lehet Északkelet-Pennsylvaniában , ahol az idevalósi és szintén katolikus JOE BIDEN KÖZISMERT ÉS MINDENNAPI IMIDZSE RENGETEGET NYOMHATOTT A LATBA A MUNKÁSOSZTÁLYBELI SZAVAZÓKNÁL. Trump tehát abban bízhat, hogy a teljesítménye idén 2016-hoz, és ne 2020-hoz hasonlítson északkeleten.

Clinton kertvárosokra fókuszáló kampánya ugyanis nem töltött időt az olyan munkásosztálybeli fehér kisvárosokban, ahol hagyományosan a demokraták domináltak, ám A Post úgy számol, a régió 2012-ben produkált 36 ezres demokrata szavazatelőnyéből 2016-ra 86 ezres Trump-főlény lett. Biden 2020-ban 9 pontra tornászta fel pártja szavazatelőnyét ebben a fehér katolikusokban bővelkedő megyében (a lakosok fele katolikus vallású fehérnek vallotta magát 2023-ban, miközben az országos átlaguk 12%). Ahogy arról a Politico cikkezett, , ahol az idevalósi és szintén katolikus Trump tehát abban bízhat, hogy a teljesítménye idén 2016-hoz, és ne 2020-hoz hasonlítson északkeleten. A kampányban szintén kiemelt szerepet játszó Pittsburghbe utazva megállapíthatjuk, Pennsylvania Appalache-hegységnél fekvő egykori ipar- és bányavárosa mára szinte csak annyiban különbözik Philadelphiától, hogy jóval magasabb a fehér lakosság aránya. Az "acélváros" szintén kulcsfontosságú bástyája a demokrata pártnak, amelyet a New Deal bevezetéséről ismert Franklin Delano Roosevelt 1932-es győzelme óta csupán kétszer veszítettek el. Ráadásul 1992 óta egyedülálló módon majdnem folyamatosan növelni tudták a szavazatarányukat, és a 2012-ben megtorpanó Obama, majd a szintén visszaeső Clinton után a városba rendszeresen látogató Biden 56%-ről 59%-ra tudta növelni a demokraték támogatottságát 2020-ra. Meglátjuk, hogy a gazdasági programját itt leplező és szakszervezetek mellett legalább annyira határozottan kiálló Harrisnek sikerül-e folytatni a 2020-as tendenciát, vagy Clinton sorsára jut-e. Trump győzelméhez mindenesetre elengedhetetlen lenne, hogy Pittsburghben visszafogja a demokraták "kék hullámát."

Végül egy kalap alá vettük Pennsylvania hátra lévő, társadalmilag legkonzervatívabb, vidékies területeit. Ezt a főként nyugati régiót James Carville Alabamával állította párhuzamba, találóan pedig Pennsyltucky néven is szokták emlegetni Kentucky után. Nem véletlenül: az állam egész területének túlnyomó része, 75%-a számít rurálisnak, de a vidéki lakosság csupán negyede a teljes népességnek. Itt a legalacsonyabb a színesbőrűek és a diplomások aránya, de ez nem jelenti azt, hogy nem sokszínű a lakosság: délkeleten például, a "német vidéken" nem hagyhatók figyelmen kívül az amishok (a mintegy 92 ezer pennsylvaniai amish fele a fővárostól, Harrisburgtől délkeletre lévő Lancaster megyében él). Az állam vidékies részein Trump számottevően javított a korábbi republikánus elnökjelöltek teljesítményén: a délnyugati Cambria megyében például 1976 óta George W. Bush nyert először 2004-ben, majd Obama 2008-ban 1 százalékponttal vissza tudta fordítani. Trump Mitt Romney 2012-ben elért 58%-át 2016-ban elképesztő, 66%-os szavazatarányra növelte. A legtöbben valószínűleg a Nagy-tavak partján fekvő Erie megye adatait fogják figyelni november 5-én: ez egyike volt azon területeknek, melyet a demokraták 2016 előtt 20 százalékpontos különbségekkel nyertek, nyolc éve azonban Trump 1,5 pontot vert itt Clintonra. 2020-ban Biden fordított, és 1 százalékponttal több voksot söpört be Erie-ben, így a szemek idén is ide szegeződnek, hogy Harris vissza tudja-e verni Trump ostromát ebben a "bumeráng" megyében. Ennek kapcsán pedig sorsdöntőnek bizonyulhat az energiapolitika.

Megtalálták Harris kriptonitját?

Noha a 2020-ban határozott klímavédelmi fellépést ígérő demokratákat, köztük Joe Bident szintén támadták ezzel,

a republikánusok talán a fracking kapcsán találták az egyik legerősebb fogást Kamala Harrisen, már ami befolyásolhatja a pennsylvaniai küzdelmet.

A palagáz hidraulikus rétegrepesztéses technikával történő kinyerése (fracking) az amerikai olaj- és földgáztermelés fellendüléséhez vezetett, viszont számottevő az ivóvíz- és levegőszennyező hatása, illetve a földrengések gyakoribbá válásával való összefüggése miatt jelentős környezeti és egészségügyi károkozással jár. A kockázatok dacára ma az amerikai olajtermelés körülbelül kétharmada köszönhető a repesztéses eljárásnak.

Nem kérdés, hogy a fracking betiltása mellett vagyok

- fejtette ki a 2019-es előválasztási kampánya során az akkori kaliforniai szenátor.

A négy-öt évvel ezelőtti előválasztási kampányban Harris az azt végül megnyerő Joe Bidennél frackingellenesebb álláspontot képviselt, utóbbi mindössze a gyakorlat korlátozását ígérte. Noha Biden azt hangoztatta, elnökként nem fog új engedélyeket kiadni köztulajdonban lévő területre, a Fehér Házban ülve visszatáncolt ettől a kijelentésétől.

Pennsylvania, ahol felívelőben van az iparág, az Egyesült Államok második legnagyobb földgázexportőrének számít Texas után.

Az energiaágazatban dolgozók 2022-ben az állam teljes munkaerejének 4,6 százalékát tették ki, a bányászat és a szénhidrogén-kitermelés pedig közel 18 ezer embernek adott munkát, főleg Nyugat-Pennsylvaniában.

A fracking a választások fontos része lett, de most már nincs vele szemben ellenállás igazán, az élet részévé vált Pennsylvaniában

- nyilatkozta a Guardiannek Jeff Brauer, a pennsylvaniai Keystone College politológusa, aki hozzátette: a fracking betiltása népszerűtlen lenne, és Kamala Harris tudja, hogy nem ellenezheti, ha nyerni akar. A YouGov 2020-as felmérése azt mutatta egyébként, hogy az államot az országos tendenciákhoz hasonlóan, fele-fele arányban osztja meg a fracking megítélése.

Elnézve a technológia elterjedtségét Pennsylvaniában, nem volt meglepő, amikor a CNN-nek adott első elnökjelölti interjújában Harris leszögezte,

alelnökként nem tiltottam be a frackinget, és elnökként sem fogom betiltani a frackinget.

Mint mondta, a 2020-as alelnökjelöltsége idején már ezen az állásponton volt, és alelnökként rábólintott az engedélyek kiterjesztésére a szenátusban (felsőházi szavazategyenlőség esetén az alelnök szava töri meg a döntetlent). A pálfordulást Harris azzal magyarázta, szerinte a fracking betiltása nélkül is növekedő pályára lehet állítani az ország zöldenergia alapú gazdaságát.

A republikánusok ellenben rögvest támadásba lendültek Harris pálfordulása miatt.

Ellenzi a frackinget, ellenzi az olajfúrást, azt akarja, hogy mindenkinek legyen egy elektromos autója, és azt megossza a szomszédaival

- sorolta némi túlzással élve az alelnök bűnlajstromát Donald Trump nyáron egy pennsylvaniai eseményén.

Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó beszédet mond Kamala Harris alelnök kampánygyűlésén a pennsylvaniai Amblerben 2024. július 29-én. Fotó: Hannah Beier/Getty Images

Így áll a verseny

Az Amerika "mikrokozmoszának" tartott Pennsylvania tehát kitüntetett figyelemmel és szereppel bír az idei elnökválasztási kampányban. Ez érezhető volt, amikor Kamala Harris az elnökjelölti vitán az államban élő 800 ezer lengyel-amerikaihoz fordult, miközben Ukrajna orosz agresszió elleni harcának támogatását hangsúlyozta, és akkor is, amikor egyesek azért tartották hibának Tim Walz alelnökjelölti kinevezését, mert

a demokrata elnökjelölt ezáltal kikosarazta Pennsylvania népszerű középutas kormányzóját, Josh Shapirót.

A Harris mellett így is szüntelenül kampányoló Shapiro, akinek a jövőbeli elnöki ambícióit kvázi nyílt titokként kezelik, 2022-ben 15 pontot vert a trumpista ellenfelére. Ha a demokraták idén elveszítenék az állam 19 elektori voksát, és ezen múlna Harris győzelme, minden bizonnyal meg fognak jelenni olyan hangok, akik ezt Shapiro mellőzésére fogják, még ha a kormányzó állítólag saját maga kérte a jelöltségének visszavonását egy Harrisszel szervezett balul elsült interjú nyomán.

Donald Trump 2016-ban 0,71 százalékponttal fordította meg a középnyugati "kék fal" legékesebbikét, amely azelőtt 1988 óta nem voksolt republikánus elnökjelöltre (Pennsylvania ebben különbözik leginkább a két másik befolyásos csatatértől, hiszen Georgiát és Észak-Karolinát a republikánusok uralták évtizedek óta). Joe Biden 1,17 pontos különbséggel hódította vissza az államot 2020-ban, négy éve Arizona, Georgia és Wisconsin is szorosabbnak bizonyult Pennsylvaniánál.

A RealClearPolling jelenlegi átlaga elképesztően szűk, 0,6 pontos republikánus vezetésről tanúskodik az államban,

Michiganben és Wisconsinban azonban ennél is szorosabb a verseny, csupán 0,2 pontra rúg Trump előnye. Jóllehet a legtöbb elemző nem tartja valószínűnek, hogy Michigan "jobbra" szavazzon, mint Pennsylvania (egyszóval a demokraták a várakozások szerint előbbiben jobban fognak teljesíteni, mint utóbbiban), még az is lehet, hogy november 5-e számukra is meglepetéssel fog szolgálni.

A FiveThirtyEight aggregátora szerint ugyancsak Trump vezet az államban – mindössze 0,4 ponttal –, míg a Silver Bulletin azt mutatja, a republikánus zászlóvivő egy hajszállal, 0,2 százalékponttal áll Harris előtt. Ha abból indulunk ki, hogy 2020-ban körülbelül 3 ponttal alulmérték Trump támogatottságát Pennsylvaniában,

gondolhatnánk azt is, hogy a volt elnök győzelme a mostani állás alapján teljességgel borítékolható.

De nem szabad elfelejteni azt, amire bármelyik valamire való közvélemény-kutató emlékeztetne: nem tudni, hogy idén a felmérések melyik irányban tévedhetnek. A New York Times szakértője, Nate Cohn úgy számol,

ha a pollok a 2022-es félidős választás mértékében térnek el a valóságtól, akkor viszont Harris kerekedhet felül 6 százalékponttal.

Jól szemlélteti Pennsylvania politikai megosztottságát, hogy ez az egyetlen amerikai állam, ahol a törvényhozás egyik kamaráját a demokraták, a másikat pedig a republikánusok irányítják, az alsóházi többség pedig egyetlen mandátumon múlt. A demokraták abba kapaszkodhatnak, hogy 2022-ben a kormányzói és a szövetségi szenátusi választáson is győzedelmeskedtek, de az már nem túl fényes az esélyeikre nézve, hogy a szavazók regisztrációja a republikánusok felé mozdult el az elmúlt években (2016-ban nagyjából 916 ezerrel több demokrata volt az államban, mint republikánus, de a különbség mostanra 325 ezerre csökkent.) A Pittsburghtől északra, Butlerben megkísérelt Trump elleni merénylet választói motivációra kifejtett hatása pedig szintén felsejlhet.

Bárhogy is lesz, az előzetes szavazás már elkezdődött az államban.

Az eddig leadott 1,2 millió voks 60%-át a levélszavazásra jóval hajlandóbb demokraták adták le, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy Harrisnek áll a zászló - vélte Michael McDonald, a Floridai Egyetem szakértője a Bloombergnek. Mivel Pennsylvaniában nincs széles körű lehetőség korai személyes szavazásra, és Trump hívei általában nem levélben voksolnak, ez azt sugallja, hogy a republikánusok nagy erőkkel léphetnek az urnákhoz november 5-én, kevesebb mint 10 napon belül.

