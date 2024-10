Egy területen súlyos lemaradásban az Egyesült Államok Kínához képest: nehéz lesz így háborúzni a nagy riválissal

Az elmúlt években egyre súlyosabbá váló globális versenyfutás hatására az amerikai döntéshozók folyamatosan alkotják meg azokat az intézkedéseket, amelyekkel meg lehetne szorongatni Pekinget. A jelenleg is zajló amerikai elnökválasztási kampányban is az egyik legfontosabb témát az szolgáltatja, hogy az elnökjelöltek szinte egymást túllicitálva beszélnek arról, hogy megválasztásuk esetén hogyan szankcionálnák Pekinget.

Az elképzelésnek azonban vannak komoly sarokpontjai, többek között ilyen az akkumulátorgyártásban megkerülhetetlen kobalt kérdése.

A nyersanyagban gazdag KDK adja a világ kitermelésének 74 százalékát, ennek pedig közel kétharmada már kínai kézen van. Mindez azt jelenti, hogy a készülő szankciók esetén az Egyesült Államok saját magát is nehéz helyzetbe sodorhatja. Joe Biden még 2022 augusztusában írta alá az Inflációcsökkentő Törvényt (IRA), amelynek külföldi érdekeltségi záradéka (FEOC) szerint a kobalt is „nagy kockázatúnak számít”. A tanulmány szerint a globális kitermelés közel 60 százalékát érintené a besorolás, ez pedig akár az amerikai ipari fejlődésre is hatást gyakorolhat, különösen egy vámháború esetén. A záradék a Kína, Oroszország, Irán és Észak-Korea tulajdonában lévő, ellenőrzése alatt álló vagy a joghatósága alá tartozó egységeket foglalja magába.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 10. 28. A jövő hadviselésében nyit nagyot a piacon az Egyesült Államok, óriási az érdeklődés

Címlapkép forrása: The International Institute for Environment and Development via Wikimedia Commons