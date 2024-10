Futurisztikus szuperfegyverrel vadászná le az ellenséges eszközöket a jövőben a Közel-Kelet katonai hatalma

A védelmi minisztérium közlése szerint megállapodás született a kormány az Elbit Systems és a Rafael Advanced Defence Systems védelmi technológiai vállalatok között. A fegyverrendszert héberül Fénypajzsnak, angol változatában pedig Vasgerendának (Iron Beam) nevezik.

A háború kitörése óta a védelmi minisztérium több tízmilliárd sékel értékben írt alá hazai, >>kék-fehér<< megrendeléseket, amelyek erősítik Izrael önállóságát a fegyvergyártásban, az izraeli hadsereg (IDF) képességeinek fejlesztésében

– mondta Éjal Zamír, a védelmi minisztérium főigazgatója egy nappal azt követően, hogy utasítást kapott a lézerrendszerek gyártásának bővítésére.

Elsődleges célunk a külföldi forrásoktól való függés csökkentése és az izraeli ipar erősítése

– tette hozzá.

Israel's in development high-powered laser interception system, dubbed Iron Beam, is expected to be operational within a year, the director general of the Defense Ministry says. pic.twitter.com/M427tsHuoV