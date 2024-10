Itt van Kína mesterterve, amivel mindenkit beelőznének a 21. század nagy versenyében

A kínai ambiciózus terveket vázolt fel saját, Tienkung űrállomásának jövőbeli továbbfejlesztésével kapcsolatban. Az ázsiai ország nemcsak bővíteni és korszerűsíteni kívánja a jelenleg három modulból álló Föld körüli pályán keringő létesítményt, de az új űrhajóikat is fejlesztik, valamint egy új űrteleszkópot is pályára állítanak. A tervek szerint a Tienkung a 2030-as években akár az egyetlen működő űrállomás is lehet a Föld körüli pályán, a Nemzetközi Űrállomás (ISS) nyugdíjazását követően - közölte a Space.com