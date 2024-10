Szinte semmi sem maradt az oroszok ikonikus páncélosából, hatalmasat robbant a GAZ Tigr IMV

Az ukrán védelmi minisztérium a közösségi médiás felületein osztott meg egy felvételt, amelyen az látható, ahogy egy ukrán FPV-drón becsapódása után az orosz GAZ Tigr IMV teljesen megsemmisül.

A videón az látható, hogy egy mozdulatlan orosz GAZ Tigr IMV-ba egy ukrán FPV-drón csapódik, majd ez követően egy hatalmas robbanással gyakorlatilag totálisan megsemmisül. A detonációt követően látszik a méretes robbanástölcsér, a járműből gyakorlatilag csak néhány töredék marad a helyén. Az nem derült ki, hogy a Tigrt elhagyta-e korábban a személyzet, esetleg kapott-e már találatot, ahogy azt sem fűzte hozzá az ukrán védelmi minisztérium, hogy pontosan hol történt az eset.

3..2..1...Booom!russian Tigr IMV was destroyed by an Ukrainian FPV drone.: 38th Marine Brigade pic.twitter.com/hajvPlZKKe — Defense (of) October 29, 2024

A 2006-ban sorozatgyártani kezdett 4x4-es harcjárművekből több ezer gurult le eddig a futószalagról, a világ számos pontján bevetették már azokat. A hossza 5,7 méter, míg a magassága és a szélessége egyaránt 2,4 méter. A Tigr össztömege 7,2 tonnát tesz ki, amely a masszív páncélzatnak köszönhető. Változattól függően 11-13 fős személyzet fér el benne. A jármű nagy ismertségre tett szert azzal, hogy

Kínában a pekingi olimpia idején is feltűnt, majd 2009-ben a hszincsiangi zavargások során is bevetették. Felbukkantak akkor is, amikor az orosz hadsereg annektálta a Krímet.

A háború elején a GAZ Tigr IMV-kből rengeteget zsákmányolt magának Ukrajna is, amelyeket aztán a saját szolgálatukba állítottak. Többnyire az összecsapásoktól távol tudják csak bevetni ezeket a járműveket, mivel a baráti tűz veszélye miatt nem merik megkockáztatni a frontvonalhoz közeli szolgálatot.

Címlapkép forrása: Vyacheslav Argenberg via Wikimedia Commons