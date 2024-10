Erre senki sem számított: Arnold Schwarzenegger váratlanul elárulta, kit támogat az amerikai elnökválasztáson

Schwarzenegger szokatlan lépésre szánta el magát, amikor nyilvánosan kifejezte támogatását Kamala Harris mellett. Az X-en közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy általában tartózkodik a politikai állásfoglalástól.

Nem igazán szoktam támogatásokat adni. Nem szégyellem megosztani a nézeteimet, de utálom a politikát, és nem bízom a legtöbb politikusban

- írta a korábban színészből lett politikus.

A volt kormányzó felháborodásának adott hangot Donald Trump közelmúltbeli kijelentései miatt, amelyekben az Egyesült Államokat negatív színben tüntette fel. Schwarzenegger leszögezte:

Mindig előbb leszek amerikai, mint republikánus. Ezért szavazok ezen a héten Kamala Harrisre és Tim Walzra.

A bejegyzésben Schwarzenegger keményen bírálta Trump retorikáját és politikai stílusát. Véleménye szerint a volt elnök továbbra is megosztó politikát folytatna, ami káros az ország számára.

Le kell zárnunk az amerikai történelemnek ezt a fejezetét, és tudom, hogy Trump volt elnök ezt nem fogja megtenni

- fogalmazott.

Schwarzenegger, aki mérsékelt republikánusként ismert, már korábban is kritizálta Trumpot és kormányzatát. Sem a 2016-os, sem a 2020-as elnökválasztáson nem támogatta pártja jelöltjét. Mostani állásfoglalása

újabb kísérlet lehet arra, hogy a Republikánus Pártot a politikai közép felé terelje.

