Interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva, közben öngyilkos hadműveletre készült Oroszország – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Az éjjel újra drónokkal támadta Oroszország Ukrajnát, az ukrán légierő közleménye szerint összesen 62 darab Sahed-136 típusú eszközt indítottak ellenük. Ezek közül 33-at megsemmisítettek a légvédelmi berendezések, további 25 eltűnt a radarról. A közlemény arról nem jelentett, hogy a fennmaradó 4-nek mi lett a sorsa, ám a fővárosban becsapódásokról számoltak be más források. Az egyik lelőtt drónról felvételeket is közzétettek:

Footage of a Ukrainian surface to air missile team successfully engaging, and downing, a Russian Shahed-136 attack drone over the central part of the country. pic.twitter.com/zZEhs4F7AB