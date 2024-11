Bejelentette az Egyesült Államok: több száz páncélost küldenek Ukrajnába

A dokumentum szerint az Egyesült Államok 211 darab Stryker páncélozott szállító harcjárművet ad át Ukrajnának.

Ez több, mint duplája az eddigi (189 darab) számoknak.

The U.S. announced a new PDA weapons package for Ukraine valued at $425 million. It includes air defense interceptors, air-to-ground munitions, Stryker armored vehicles, ammunition for HIMARS and artillery, anti-tank weapons, and more. Full list pic.twitter.com/jm5YyaZqEg