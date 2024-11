Előkerültek a Novocserkasszk maradványai: szinte semmi sem maradt a ripityára robbantott hadihajóból

A Novocserkasszk Ropucsa-osztályú partraszálló hajót még tavaly decemberben ukrán cirkálórakéták találták el a kikötőben. Az akkori felvételeken látható volt, hogy a hajó a találatok következtében lángra kapott, majd a rajta tárolt hadianyag berobbant.

Utóbbi megpecsételte a partraszálló hajó sorsát, darabokra robbantva azt.

Egyes információk szerint a személyzet 37 tagja vesztette életét a támadásban.

Az orosz hatóságok sokáig nem foglalkoztak a maradványokkal, de most úgy látszik, úgy döntöttek, eltávolítják a Novocserkasszkból megmaradt darabokat a kikötőből.

