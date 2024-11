Ritkán látott felvétel: lecsapott az ukrán MiG-29-es, lebombázta az orosz állásokat

A beszámoló szerint a célpontok gyalogsági gyülekezőpontok és lőszerraktárak voltak, Orihiv térségében. A zaporizzsjai régióban található településtől délre elterülő vidék tavaly az ukrán ellentámadás fő irányvonala volt, de az ukrán fegyveres erők korán elakadtak az orosz védelmi vonalakon.

A Ukrainian MiG-29 aircraft drops eight GBU-39 glide bombs at once at a concentration area of Russian assault groups and ammunition in the Orikhiv direction.: Soniashnyk/Telegram pic.twitter.com/JsKajxc5hO