Váratlan helyen bukkant fel Oroszország szupermodern lopakodó vadászgépe – Példátlan lépést tett Moszkva

Sem Oroszország, sem Kína nem adott még ki hivatalos közleményt a gépről, vélhetően azonban részt vesz a nemsokára, november 12. és 17. között megrendezésre kerülő Zhuhai légibemutatón.

A lopakodó vadászgép eddig nem vett részt légibemutatón Oroszországon kívül – 2017-ben Dubajban még csak kiállítási darab volt.

A megfigyelők szerint a Kínába érkezett példány is még a prototípus-, és nem a sorozatgyártott korszakból származik.

Russia's 5th generation Su-57 fighter jet arrives in China for the first time to participate in the Airshow China 2024 aerospace exhibition in Zhuhai. pic.twitter.com/iRYcyUvl1k