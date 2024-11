A legmodernebb amerikai bombázók árasztják el Európát

Az amerikai légierő pénteken közölte, hogy a „következő napokban” bombázókat telepítenének európai repülőterekre, hogy ott több hetes hadgyakorlaton vegyenek részt. A közlemény nagyon kevés konkrétumot árult el, így nem derült ki, hogy mikor érkezhetnek, meddig maradhatnak, pontosan hány és milyen típusú gép venne részt az akcióban, valamint azt sem nevezték meg, hogy melyik bázisokra telepíthetik a járműveket. Az információk visszatartásánál nemzetbiztonsági érdekekre hivatkoztak.

A bombázók a NATO-szövetségesekkel és partnerekkel együtt fognak kiképzéseket és küldetéseket végrehajtani, és demonstrálnák az Egyesült Államok elkötelezettségét a globális biztonság és stabilitás mellett

– írta közleményében az USAFE (U.S. Air Forces in Europe). Hozzátették, hogy már régóta terveztek egy hasonló lépést. Szerintük ezzel a regionális biztonságot és a szövetségeseiket támogatják a térségben.

A Defense News hozzátette, hogy az amerikai légierő kötelékében B-1 Lancer, B-2 Spirit és B-52 Stratofortress bombázók vannak, így ezek kerülhetnek most Európába. A Pentagon korábban azt is közölte, hogy a Közel-Keletre is kerülnek modern amerikai bombázók annak érdekében, hogy az ottani feszültségek során megfelelő védelemmel lássák el Amerika szövetségeseit, elsősorban Izraelt. Európában az ukrajnai háború okoz feszültséget, mivel a több mint két és fél éve tartó összecsapásokban egyelőre nem látszódik a megoldás, miközben az oroszok folyamatosan egyre nagyobb területet hódítanak el a kelet-európai országban. Washington a fokozódó instabilitás miatt is üzenetet küld a riválisoknak, hogy nem visszakoznak a fenyegetés hatására.

