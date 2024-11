Történelmi összecsapásra került sor Kurszknál: ezzel új fejezet indul az ukrajnai háborúban

Az ukrán erők először csaptak össze észak-koreai katonákkal Oroszország területén, ami újabb fordulatot jelent az Ukrajna elleni orosz invázióban. A konfliktus ezzel nemzetközi dimenzióba lépett, hiszen egy külföldi hadsereg közvetlenül avatkozott be a harcokba. Az esemény aggodalmat keltett a nemzetközi közösségben, és újabb szankciókat vetít előre - számolt be a Financial Times