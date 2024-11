Zakatol az orosz gőzhenger: pillanatok alatt hatalmas területet kebelezhet be Moszkva

Vuhledár eleste óta nem sikerül megvetnie a lábát az ukrán haderőnek, Putyin katonái megállíthatatlanul törnek előre. Az erődváros elvesztését követően a frontvonal mintegy 15 kilométert mozdult északra, legutóbb pedig Kosztjantinopolszkétől délre jelentettek orosz támadást.

Az orosz erők immáron mintegy 3,5 kilométerre délre tartózkodnak a településtől. Ha Kosztjantinopolszke elesik, Ukrajna kénytelen lesz 8 falut harc nélkül feladni, hogy elkerülje a bekerítést, legalábbis ezt állítja Julian Röpcke német OSINT-elemző.

Further Russian advance S-W of Kurakhove.3.5 km to . If Russians reach it the Ukrainian army will have to withdraw from eight Ukrainian-held villages East of it. #NewsMap