Hírszerzési jelentés: ilyen csapást még nem láttunk a háború kezdete óta, súlyos veszteség érhette Oroszországot

Az Ukrajinszka Pravda hírportálnak nyilatkozó hírszerzési forrás elmondta, hogy a művelet során az ukrán drónok (egyes vélemények szerint átalakított civil repülőgépek) mintegy 1500 kilométert tettek meg az ukrán államhatártól a célpontig, és

a háború kezdete óta először mértek csapást a Kaszpi-tenger környékére.

A támadás során - az ukrán hírszerzés szerint - két objektumot is találhat érhetett. A HUR azt is elárulta, hogy a "Tatarszan", és a "Dagesztan" rakétás korvettek rongálódhattak meg, esetleg Project 21631-es Bujan-osztályú hajók is károkat szenvedtek. Utóbbiból a Kaszpi-tengeren három állomásozik: a "Grad Szvijazsszk", az "Uglics" és a "Velikij Usztyug".

A médiajelentések arra is kitérnek, hogy az érintett bázison főként tengerészgyalogosok állomásoznak. A hírszerzési forrás azt is közölte, hogy a művelet következtében a közeli mahacskalai repülőtér működését felfüggesztették.

Az ukrán hírszerzés nem mutatott be bizonyítékot az állításaik alátámasztására. A közösségi médiába felkerült felvételek alapján - amelyekről itt írtunk - azonban inkább úgy tűnik, csak egy hadihajó szenvedhetett károkat.

Címlapkép forrása: Oleg Krasavin/Wikimedia Commons