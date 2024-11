Orbán Viktor fontos problémára hívta fel Európa figyelmét: ez nem lesz könnyű!

Az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem kérdése fel fog merülni, és ez nem lesz könnyű - mondta Orbán Viktor 42 európai vezetővel tartott csúcstalálkozó után a Reuters beszámolója szerint.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Reuters tudósítása szerint többek között azt mondta:

Az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem kérdése fel fog merülni, és ez nem lesz könnyű.

Donald Trump ugyanis a választások előtt közölte, hogy 10%-os vámot tervez kivetni minden importra, és 60%-os vámot a Kínából származó termékekre.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok romlottak az elmúlt években. Az orosz-ukrán háború kapcsán megismételte régóta hangoztatott álláspontját, hogy a béke megteremtéséhez az első lépés a "tűzszünetben való megállapodás lenne, amely lehetőséget adna a feleknek arra, hogy tárgyaljanak egymással".

Azt is felvetette, ha Amerika nem vesz részt Ukrajna finanszírozásában, akkor Európa megtudja-e ezt tenni egyedül? Ez a probléma - tette hozzá.

Valós, a magyar gazdaságra is leselkedő negatív kockázat az Egyesült Államok által kivetni tervezett vámok ügye és az így kibontakozó esetleges vámháború. Ezek a folyamatok már most begyűrűztek a piacokra, így a magyar eszközök árazásába is. A szigorú vámok kivetése és más inflatórikusnak tűnő intézkedések tartósan magasabban tarthatják a hozamkörnyezetet, és csökkenthetik az európai növekedést, igaz ezek a kellemetlennek ígérkező reálgazdasági hatások később jelentkezhetnek.

Erről a Portfolio Checklist podcastadásában beszélt csütörtökön Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. Magasabb inflációs számok vannak kilátásban, az importált infláción keresztül, valamint az árfolyamon keresztül, ami bekorlátozhatja az MNB kamatcsökkentési mozgásterét is. Emellett Amerikában is emelkedőben vannak az állampapírhozamok, és ez alapján az elemző szerint emelkedés várható a magyar állampapírok hozamában is, ez pedig az államadósság finanszírozási költségeit is megemeli, ami pedig a költségvetési hiánycsökkentést nehezíti meg.

