Egy egész települést evakuálni kellett az alpesi országban

A kelet-svájci Albula önkormányzata, amelyhez a falu, Brienz is tartozik, arra hivatkozott, hogy

a legutóbbi evakuálás után újra fennáll egy olyan sziklaomlás veszélye, mint amilyen tavaly júniusban épphogy csak elkerülte a falut.

A hatóságok 2023. május 12-én utasították a település 84 lakosát, hogy hagyják el a falut, mert attól tartanak, hogy a lezuhanó sziklák maguk alá temetik. Amikor egy hónappal később egy sziklaomlás kishíján letarolta a települést, csak néhány földműves térhetett vissza ideiglenesen, hogy a közeli földeket gondozza.

A falu feletti hegyről hatalmas mennyiségű kőzet zúdult a mélybe. Becslések szerint több mint egymillió köbméternyi törmelék csúszott a falu felé, de szerencsére nem érte el a házakat.

A néhol több méter magas törmelék egy utat is maga alá temetett, de egy régi iskola épületétől pár méterre megállt.

