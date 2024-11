Nagy sietve brutális mennyiségű fegyvert öntene Ukrajnára a Biden-kormányzat, de van egy hatalmas probléma

Amerikai tisztviselők szerint komoly logisztikai akadályokba ütközik a Biden-kormányzat azon törekvése, hogy Donald Trump jövő január 20-i beiktatása előtt több milliárd dollárnyi katonai felszerelést küldjön Ukrajnának. Az is aggodalomra ad okot, hogy a szállítások kimeríthetik az Egyesült Államok már így is megfogyatkozott készleteit – írja a The Wall Street Journal