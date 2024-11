A bolondját járatja Oroszország Ukrajnával? – Valami nagyon furcsát műveltek a Tu–95-ösök

A várható támadásra való felkészülésként Ukrajna megelőző áramszüneteket vezetett be, és országszerte arra szólította fel a lakosságot, hogy keressenek menedéket.

A légierő Telegram-csatornáin közölte:

A légiriadó a Tu–95MS stratégiai bombázókból indított cirkálórakéták kilövésével kapcsolatos.

Azonban ez idáig nem érkezett jelentés rakétatámadásról.

Egyes ukrán katonai bloggerek véleménye szerint az orosz bombázók csupán rakéták indítását imitáló repüléseket hajtottak végre.

A fenyegetettség hatására Kijev több régiójában és egyes részein tervezett áramkimaradások voltak. A közösségi médiában közzétett felvételeken látható volt, ahogy emberek tömegei gyűltek össze a város metróállomásain, amelyek a 2022 februárjában kezdődött orosz–ukrán háború óta bunkerekként szolgálnak.

