Végtelenül egyszerű trükkel váltak ”láthatatlanná” az ukrán páncélosok

A tél, és a havazás beköszöntével a fehér válik uralkodó színné a természetben, így a zöld különböző árnyalatait használó orosz- és NATO (ukrán)- páncélosok is könnyebben kiszúrhatóvá válhatnak a harctéren.

Épp ezért néhány ukrán egység egy egészen egyszerű megoldást talált a téli „álcafestés” létrehozásához: újságpapírokat. A papírlapok fekete-fehér mintázata illeszkedik a téli táj mintázatához, és bár sérülékeny kiegészítőről beszélhetünk, előnye, hogy olcsó és alapvetően könnyen cserélhető.

A Ukrainian M113 APC with classic newspaper winter camouflage.The black-and-white pattern of newspaper sheets matches the winter landscape. pic.twitter.com/VHA1XC5R0l