A NATO két nagyhatalmától egy karnyújtásnyira parádézott az orosz haditengerészet legnagyobb hajója

A jelentések kiemelik, hogy a fregatt Cirkon típusú hiperszonikus hajóelhárító "cirkálórakétákkal" van felszerelve. Ezek a rakéták különösen veszélyesek, mivel a hangsebesség többszörösével képesek haladni, ami jelentősen megnehezíti az ellenük való védekezést.

Az orosz északi flotta sajtószolgálatára hivatkozva az állami hírügynökségek arról számoltak be, hogy a hajó terrorizmus elleni gyakorlatokat és veszélyes célpontok elkerülésére vonatkozó kiképzést hajtott végre a csatornán való áthaladás során.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap közölte, hogy a Golovko november 2-án hagyta el a flotta szeveromorszki bázisát, és azóta áthaladt a La Manche-csatorna legszűkebb részén, a Pas de Calais-n. Azt Moszkva is elismerte, hogy a művelet részben erőfitogtatás volt.

A Golovko az orosz haditengerészet első olyan hadihajója, amelyet Cirkon hiperszonikus robotrepülőgépekkel szereltek fel. A fegyver hatótávolsága eléri a 900 kilométert.

A 22350-es projekt keretében épülő hajók jelenleg a modern orosz flotta legnagyobb hadihajói, amelyeket nagy hatótávolságú műveletekre terveztek.

Címlapkép: az orosz haditengerészet Golovko-osztályú fregattja, a Gloskov Tengernagy. A címlapkép illusztráció, forrása: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons