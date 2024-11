Titkolózik a NASA: kórházba került egy űrhajós

A NASA SpaceX-szel közös Crew-8 küldetésének űrhajósai több kihívással szembesültek a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) töltött idő alatt, legutóbbi hírek szerint pedig a legénység egyik tagja kórházba került a földet érést követően, ahol egy éjszakáig bent is tartották. Az egészségügyi ellenőrzések persze nem meglepőek az űrhajósok hazatérése után, azonban legtöbbször az egészségügyi problémákról nyilvánosan is beszámolnak, jelenleg viszont az asztronauták és a NASA nem árul el semmit az esettel kapcsolatban - írta meg az Ars Technica

A Crew-8 küldetés során két űrsétát is meg kellett szakítani szokatlan körülmények miatt. Ahogy arra már egyik korábbi cikkünkben is utaltunk, a NASA űrruháinak megbízhatatlansága miatt két űrsétát is meg kellett szakítaniuk az űrhajósoknak. Az idén júniusi incidens után az űrügynökség be is szüntette az asztronauták űrsétáit, miután egy űrhajós, Tracy Dyson ruhájában vízszivárgást észleltek.

A SpaceX Crew-8 küldetésének végén, a Földre való visszatéréskor újabb komplikáció adódott.

Az egyik űrhajós - akit a NASA nem nevezett meg - kórházba került egy "orvosi probléma" miatt.

Az űrügynökség azóta sem közölt részleteket az állapotáról, egészségügyi adatvédelmi aggályokra hivatkozva.

Michael Barratt, repülőorvos és a küldetés egyik pilótája annyit elmondott, hogy az űrrepülés emberi szervezetre gyakorolt hatásait még mindig nem értjük teljesen.

Néha olyan dolgokat találunk, amire nem számítunk. Ez is egy ilyen eset volt, és még mindig próbáljuk összerakni a dolgokat

- mondta az incidenssel kapcsolatban.

A NASA tisztviselői gyakran hangsúlyozzák, hogy a Nemzetközi Űrállomás egyik fő célja az emberi szervezet űrrepülésre adott reakcióinak tanulmányozása. Az ügynökség azonban köteles betartani a szövetségi törvényeket, köztük az 1996-os HIPAA-t (Health Insurance Portability and Accountability Act), amely korlátozza a magán egészségügyi információk kiadását.

Barratt szerint a NASA "a maga idejében" több információt fog majd közölni az űrhajós repülés utáni orvosi problémájáról. Addig is, az űrhajósok tartózkodnak a részletek megosztásától.

Az űrruhákkal kapcsolatos problémák rávilágítanak arra, hogy

a jelenlegi felszerelés már finoman szólva sem a legkorszerűbb.

Barratt megjegyezte, hogy az űrruhák jelenlegi állapota miatt a jövőben számítani lehet további komplikációkra. A NASA legtöbb űrruhája már több mint 40 éves, az ügynökség pedig már dolgozik is új szkafanderek fejlesztésén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images