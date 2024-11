Videó: élesben használta Amerika a félelmetes A-10-es csatarepülőgépet

Az amerikai légierő Szíria keleti részében, Majadin térségében használt A-10-eseket, egy meg nem nevezett „Iránhoz köthető” milícia ellen. Majadin a szír kormányerők és az SDF által ellenőrzött terület határán található.

Footage showing one of the Strikes earlier today on Iranian-Backed Forces in Northeastern Syria, by a U.S. Air Force A-10C Ground-Strike Aircraft, likely from the Red Devils of the 107th Fighter Squadron with the Michigan Air National Guard. pic.twitter.com/FxDCmYgR3g