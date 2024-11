Rejtélyes robbanás történt a megszállt Krímben

Szevasztopol városa a Krím félszigeten található, 2014 óta orosz megszállás alatt áll.

A robbantásról Mihail Razvozsajev, Szevasztopol Moszkva által kinevezett kormányzója számolt be.

A sofőr az autóban volt, gyorsan kimentették és átadták a mentősöknek, de ők nem tudták megmenteni az életét, belehalt a sérüléseibe. Az elhunyt egy katona volt

– írta a kormányzó a Telegramon.

Hozzátette, a robbanás okait még vizsgálják, de

a szabotázs lehetőségét nem lehet kizárni.

Egyes források szerint az orosz Fekete-tengeri Flotta első rangú kapitánya vesztette életét a robbanásban. A flotta bázisa Szevasztopolban található.

Ukrán partizánok már többször hajtottak végre merényletet orosz tisztviselők és katonák ellen Ukrajna oroszok által megszállt területein.

A car exploded in occupied Sevastopol - the driver was killedAccording to preliminary data, an explosive device was detonated in the car. The driver's legs were torn off, he died of his injuries.Local media say that in the blown up car could be a captain of the 1st rank of pic.twitter.com/GwODVMa9PW