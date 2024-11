Utolsó találkozóra készül Joe Biden a legnagyobb riválisával

Az elmúlt négy évben meglehetősen viharosan alakult Kína és az Egyesült Államok kapcsolata, ameddig Joe Biden töltötte be az elnöki pozíciót a Fehér Házban. A demokrata politikus hamarosan újra találkozhat Hszi Csin-ping kínai elnökkel, aki a globális színtéren a legnagyobb riválisának számít – közölte a Souh China Morning Post.

A hamarosan leköszönő amerikai elnök kész találkozni Hszi Csin-pinggel Peruban, az APEC (vagyis az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés – Asia-Pacific Economic Cooperation) csúcstalálkozóján. Ez lehet a harmadik személyes tanácskozásuk, mégis egyedülálló jelenség lesz, hogy Joe Biden lehet az első olyan elnök a két nagyhatalom kapcsolatainak 1979-es normalizálása óta, aki nem utazott el ciklusa alatt Pekingbe. A két elnök a nosztalgikus búcsúzkodás helyett viszont vélhetően kőkemény reálpolitikai tárgyalásokat fog vívni egymással, mivel az Egyesült Államok és Kína továbbra is éles versenyben van egymással a globális hatalmi pozícióért. Donald Trump újbóli megválasztásával ráadásul számos kérdőjel is lengi körbe a jövőt, hiszen szinte az egész világ azt találgatja, hogy mi jöhet most.

A republikánus politikus olyan ígéreteket is bedobott, hogy kész lenne 100 százalékos vámot kivetni a kínai termékekre, ami alaposan felborítaná a világgazdaságot.

Trump első ciklusát követően Biden sem lazított a keleti nagyhatalommal szemben képviselt keményvonalas politikán. A demokrata elnök viszont több alkalommal is hangsúlyozta, hogy kezelni kell a versengést Pekinggel. Ennek ellenére Washington lépések sorát tette azért, hogy Kína egyáltalán ne juthasson hozzá a legérzékenyebb amerikai technológiákhoz. Emlékezetes volt, hogy

Joe Biden az elnöksége alatt két alkalommal is „diktátornak” nevezte a pekingi vezetőt, a kijelentés pedig nem könnyítette meg a kommunikációt a nagyhatalmak között.

A helyszín szimbolikus, hiszen Dél-Amerikát sokáig az Egyesült Államok „hátsó udvarának” tartották, viszont most Kína egy hatalmas kikötőt épített éppen Peruban, amely a jövőben fontos stratégiai célokat szolgálhat.

Címlapkép forrása: White House via Wikimedia Commons