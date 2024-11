Hihetetlen csatákat vívnak az amerikai lövészpáncélosok Oroszországban: sorba lövik ki Moszkva harcjárműveit

A rövid felvétel három részből épül fel, nagy valószínűséggel nem ugyanaz az egy, az Amerikai Egyesült Államok által átadott M2 Bradley lövészpáncélos látható rajta. A videó első felében két BTR harcjárművel vív tűzpárbajt az egyik lövészpáncélos, a középső szakaszon egy másik BTR kilövése látható, míg a harmadik felvételen egy, a fasorban rejtőző orosz gyalogság elleni támadást mutatnak be.

