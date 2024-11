Lázadás tört ki az orosz haderőben, miután a frontra akarták küldeni az egységet

A lázadás során a katonák jelentős károkat okoztak a laktanya területén. Betörték az ablakokat és megrongálták a berendezéseket, majd legalább tíz katona taxival hagyta el a helyszínt. A hatóságok gyorsan reagáltak: négy személyt őrizetbe vettek az incidenssel kapcsolatban.

Az eseményről megosztott felvételeken a katonák a "Lázadás!" szót kiabálva menekülnek a helyszínről.

In the Novosibirsk region, Russian soldiers staged a riot in a barracks and fled to avoid dying in the war against Ukraine. pic.twitter.com/J4bY0k598C