Teljesen váratlan irányból indított támadást Oroszország: betörtek Ukrajnába Csernyihivnél

November 15-én reggel elterjedtek azok a felvételek a közösségi médiában, amelyek szerint orosz katonák északkeleti irányból is beléptek Ukrajna területére.

Egy sor kép járta be a közösségi médiát, hogy egy orosz lobogó jelent meg az ukrajnai Csernyihiv megye északkeleti részén található Hremjács és Kolosz közötti hídon. A Szudoszt folyó felett átívelő átjárón orosz katonák is láthatóak, a jelenlétüket az ukrán oldalak is megerősítették, Hozzátették, hogy élhetően egy nagyobb csoporttal lépték át a határt, és törtek be Ukrajnába.

Geolocation of two Russian soldiers entering Ukrainian territory, likely as part of a larger group, and placing a Russian flag on the bridge over the Sudost River near Hrem'yach (coordinates: 52.3394, 33.3058). Video source: @GeoConfirmed — Mark (Krutov) November 15, 2024

Az egyelőre nem világos, hogy mi az akció célja, erre több lehetséges magyarázat is felmerült. Az egyik

legvalószínűbb, hogy Moszkva szeretné megosztani az ukrán erőket, ezért hajlandó akár egy újabb területen is fokozni a feszültséget.

Ezzel két legyet is tudnának egycsapásra ütni, mivel az ukránoknak vélhetően Kurszkból is vonni kellene el csapatokat, de a kelet-ukrajnai frontvonalak védelme is csökkenhet. Előbbi azért lenne fontos Vlagyimir Putyinnak, mivel közelebb kerülhetne az Oroszország nemzetközi területén harcoló ukránok kiszorításához, utóbbi azért fontos, mivel a Kreml újabb lépésekkel kerülhetne közelebb a nagy célhoz, vagyis a Donbasz bekebelezéséhez.

A térség a háború elején az orosz támadások egyik fő irányát jelentette, itt jelentős területeket tudott megszerezni Moszkva. A térséget viszont néhány héttel később elhagyták, és már csak a déli területeken folytatódott a harc. Arról megoszlanak a vélemények, hogy a Kreml miért döntött a távozás mellett, az orosz vélemények szerint ez „csak egy csel volt”. Az jóval valószínűbb, hogy az orosz haderő nem tudta volna sokáig fenntartani a vonalakat a megnyúlt utánpótlási vonalak miatt, ezért az összeomlás helyett inkább a kivonulás mellett döntöttek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images