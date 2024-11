Történelmi telefonhívás készül: kritikus pillanatban tárgyalna Putyinnal Európa legerősebb hatalma

Több mint két év után először újra közvetlenül kommunikálhat egymással a német kancellár és az orosz elnök. A Scholz és Putyin közötti párbeszédre kritikus időszakban kerül sor, mivel az ukrajnai háború egyre súlyosabb szakaszába lép, miközben az Egyesült Államokban Donald Trumpot választották meg a következő elnöknek. Kijev közben a harmadik télre készül Oroszország nagyszabású támadása óta, viszont súlyos energetikai kihívásokkal kell szembenéznie, mivel Moszkva az infrastruktúra jelentős részét megsemmisítette.

Németország Ukrajna második legnagyobb támogatójának számít az Egyesült Államok után, ám a republikánus politikus visszatérésével az Ovális Irodába könnyen megváltozhat ez a helyzet, mivel Trump korábban azt ígérte, hogy békét teremt a kelet-európai konfliktusban. Egyelőre még csak találgatások vannak arról, hogy ez mit jelent pontosan, ám az európai hatalmak körében érezhetően növekedett a félelem, hogy Washington nem fogja a továbbiakban már támogatni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Több vezető arra szólította fel Joe Biden leköszönő elnököt, hogy

a ciklusa lezárását megelőzően még az összes lehető segítséget adja meg az ukránok erőfeszítéseihez.

Azt nem tudni, hogy pontosan milyen témák merülhetnek fel a két vezető között, az viszont bizonyos, hogy Ukrajna a központi témák között lesz, vélhetően a következő amerikai elnök szerepe is szóba kerülhet. A telefonhívás azért is érdekes, mivel Németországban kormányválság alakult ki, Olaf Scholz pedig egyáltalán nem biztos, hogy még sokáig be fogja tölteni a kancellári posztot Berlinben.

Címlapkép forrása: Kremlin.ru via Wikimedia Commons