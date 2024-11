Videó: lángol az ég a legnagyobb ukrán kikötőváros fölött - Nagy gondban a légvédelem

A videón az látható, amint vagy egy tucat különböző légvédelmi gépányú és géppuska igyekszik megsemmisíteni az oroszok által indított öngyilkos drónokat. A felvételen még egy légvédelmi reflektor fénye is látható.

️ Moments of Ukrainian anti-aircraft guns in Odessa countering a swarm attack by Russian Geran-2 drones - uanow #NEW