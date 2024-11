Amerika máris visszatáncolna? Erős korlátokkal kapta meg Kijev a várva várt engedélyeket

Az egész világon szenzációként kezelték a hírt, amely szerint Washington beadta a derekát Volodimir Zelenszkij ukrán elnök unszolásának és végre megengedték Ukrajnának, hogy a nagy hatótávolságú cirkálórakétákkal oroszországi célpontokra is csapást mérjenek. A lépés az amerikai belpolitikában is viharokat okozott, a nemrégiben megválasztott amerikai elnök, Donald Trump fia például úgy fogalmazott, hogy Joe Biden döntése a harmadik világháborúhoz vezet. Az megegyezett a híradásokban, hogy az ukrán erők korlátlanul vethetik be ezeket majd az orosz területek ellen, és vélhetően kezdetben majd Kurszknál fogják ezeket használni. Az Axioson megjelent információk viszont másról árulkodnak:

szerintük a Fehér Ház kizárólag egy orosz megyére, vagyis a már említett Kurszkra adta meg az engedélyt Kijevnek, de mindez sehol máshol nem érvényes.

Azt is elmondta egy, a részleteket jól ismerő névtelen forrás a lapnak, hogy a döntés hátterében az észak-koreai katonák megjelenése volt. Az elmondások szerint az Egyesült Államok abban reménykedik, hogy amennyiben sikerül csapásokkal szétzúzni a rezsim fegyveres erőit a térségben, akkor Phenjan majd megváltoztatja a döntését, és visszavonja a csapatokat az ukrajnai határ mellől.

Zelenszkij korábban úgy fogalmazott, amikor prezentált részleteket Ukrajna győzelmei terveiről, hogy elengedhetetlen az ország nagy hatótávolságú csapásmérő képessége. Washingtont később Kijev európai szövetségesei is követték, ők is engedélyt adtak Ukrajnának a nagy hatótávolságú fegyverek használatára Oroszország nemzetközileg elismert területei ellen. Azt nem tudni, hogy a Kurszkra vonatkozó fejlemények mennyire befolyásolhatják a döntésüket, esetleg Párizs és London is csak egy területre korlátozza a Storm Shadow/SCALP bevetésének lehetőségét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images