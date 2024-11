Kiakadt Donald Trump Jr. az amerikai elnökre: Joe Biden húzása a harmadik világháborúhoz vezethet

Portfolio 2024. november 18. 07:08

Joe Biden vasárnap adta meg Ukrajnának az engedélyt, hogy nyugati gyártmányú nagy hatótávolságú rakétákat vessenek be oroszországi célpontok ellen is. A döntés komoly hullámokat gerjesztett szerte a világban, megszólalt Donald Trump Jr. is az amerikai elnök húzásáról.