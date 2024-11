Videón Ukrajna történelmi csapása: sorban robbannak a Storm Shadow cirkálórakéták a kurszki bunkernál

Az elmúlt napokban már terjengtek arról pletykák, hogy Volodimir Zelenszkij vágya hosszú idő után teljesült, és az ukránok megkapták a hőn áhított engedélyt, hogy oroszországi célpontok ellen vessék be a csúcsmodern nyugati kis hatótávolságú ATACMS ballisztikus rakétákat, valamint a Storm Shadow cirkálórakétákat. A kezdeti értesüléseket aztán gyorsan visszavonták, úgy tűnt, hogy Kijev nem örülhet, ráadásul az amerikaiak is csak erős feltételekkel adták áldásukat a bevetésre.

A találgatásokra aztán gyorsan rácáfolt a valóság: Kijev már két nappal az első hírek után ATACMS-okat használt egy brjanszki célpont ellen, valamint három nappal később már

Storm Shadowokat vetettek be más oroszországi bunkerek megsemmisítésére.

A támadásról most felvételek is készültek, ezeket az ukrán és az orosz milbloggerek is egyaránt hiteles videónak találják:

Drone Footage claimed to show the first use by the Ukrainian Air Force of British-Supplied Storm Shadow Air-Launched Cruise Missiles today against Russian Territory, with a Command Center and Troop Gathering Point in the Kursk Region having been targeted by roughly 12 Missiles. pic.twitter.com/DrudBvL4js

A leírás szerint Kurszk régióban támadták az Orosz Föderáció elnökének egyik földalatti parancsnoki állomása, amelyet

jelenleg az orosz és az észak-koreai csapatok parancsnoksága vehet igénybe.

