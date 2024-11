Szivárognak a felvételek: videón a történelmi interkontinentális ballisztikus rakétabecsapódás pillanatai

Egyre több felvétel kerül fel a közösségi médiába a csütörtök hajnali orosz ballisztikus rakétatámadásról, amely a történelemben először lakott települést (és általánosságban ellenséges területet), az ukrajnai Dnyipro városát érte.

Az ukrán légierő jelentése szerint az orosz csapásmérő erők Asztrahán régióból indították az interkontinentális rakétatámadást, a fegyver típusát nem nevezték meg. Vélhetően azokról az

RSz-26 Rubezs típusú ICBM-ekről van szó, amelyeket tegnap helyeztek tűzkészenlétbe Oroszországban.

Allegedly, this is the footage showing the impacts of multiple warheads that separated from a Russian intercontinental ballistic missile (ICBM) fired at the Ukrainian city of Dnipro this morning. https://t.co/PWooQNWQ87