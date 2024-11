Kongatják a vészharangot: halálos vírus mutálódott, új világjárvány robbanhat be?

Pruzsinszki Bence 2024. november 23. 18:00

Az elmúlt napokban bejárta a sajtót a hír, miszerint egy kanadai tinédzser kritikus állapotban került kórházba, miután madárinfluenzával (H5N1) fertőződött meg. Az elsősorban a baromfi és szarvasmarha-állományokban jelen lévő vírus korábban is fertőzött már meg embereket, azonban a jelenlegi eset kivizsgálását követően a kutatók megállapították, hogy a fiatalt annak egy olyan, mutálódott változata fertőzhette meg, amely potenciálisan egy emberekre veszélyesebb változat lehet. A madárinfluenza vírusról már korábban is azt tartották a kutatók, hogy ha az képes lenne emberről emberre átterjedni, akár egy következő világjárványt is kirrobanthat, így a szakemberek most nagy figyelmet szentelnek a kanadai esetnek. A kutatók szerint nincs bizonyíték arra, hogy a tinédzser a vírust egy másik embertől kaphatta meg, még nem találták meg a fertőzés forrását. Cikkünkben összeszedtük, mit mondanak a szakértők, kell-e tartani egy következő pandémiától?