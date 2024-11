Maga Putyin cáfolt rá az Egyesült Államokra: bőven van még tartalékuk

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy folytatják a kísérleti közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták tesztelését, miközben Ukrajna nemzetközi bűncselekménynek minősítette a területén végrehajtott nukleáris fegyvertesztet. Az esemény újabb feszültséget szított a két ország között, és nemzetközi reakciókat váltott ki - jelentette az Institute for the Study of War (ISW)