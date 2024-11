Elképesztő felfedezés: közelebb kerültünk egy rejtélyes civilizáció megértéséhez

A 1438-tól 1532-ig fennálló Inka Birodalomban, a kipu a betűírás helyett használt csomóírás volt. A kipuk különböző színű zsinórokból és az azokra kötött csomókból álltak. Mindegyik színnek megvolt a maga jelentése, míg a csomók sorrendje és mérete a nagyságrendet (tízes, százas, ezres) jelölte. A társadalmukon belül az adminisztratív munkát végző kipukamajokok

ezzel a technikával vezettek nyilvántartást életük minden részéről.

The Inca Quipu, sometimes spelled khipu, was a unique and sophisticated system of record-keeping and communication used by the Inca civilization in pre-Columbian South America. It consisted of intricately knotted cords made from llama or alpaca wool, with various colors and