Megdöbbentő számok: Oroszország villámgyorsan harapott ki hatalmas területet Ukrajnából

Az orosz erők szeptember 1-je óta jelentősen fokozták előrenyomulásuk ütemét Pokrovszk, Kurahove, Vuhledar és Velika Novoszilka irányában.

Az oroszok szeptember 1-je óta legalább 1103 négyzetkilométert szereztek meg ezeken a területeken, míg a 2023-as év egészében csak 387 négyzetkilométert foglaltak el

– írja az ISW.

Az orosz erők 2024 ősze óta fokozatos, taktikai előrenyomulást hajtanak végre Délkelet-Ukrajnában, ami nagyrészt az ukrán vonalak sebezhetőségének felfedezéséből és taktikai kihasználásából ered.

Ugyanakkor az orosz erők továbbra sem képesek olyan műveletei manőverekre, mint a háború első heteiben.

A jelenlegi orosz taktikai előrenyomulás bár gyorsabb, mint a 2023 nagy részét és 2024 elejét jellemző, hónapokig tartó állóháború, még mindig messze elmarad a 2022 márciusában elért orosz előrenyomulás ütemétől

– írja az ISW.

