Szembement a veterán Trump kiszemeltjével: "teljesen téved!"

A haderőnk nem tudna háborút vívni az egyenruhát viselő nők nélkül

- mondta Tammy Duckworth illinois-i szenátor (címlapképünkön) a CBS Face the Nation című műsorában vasárnap. Az iraki veterán hangsúlyozta,

őszintén szólva, Amerika lányai éppúgy képesek megvédeni a szabadságot, mint a fiai.

Hegseth is inexperienced, wholly unqualified and simply not the kind of person you want to lead the Department of Defense. pic.twitter.com/jBjLd83khP