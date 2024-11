Csúnya vége lett a nagyhatalom rakétaindításának: videón a fájdalmas eset

A JAXA közleménye szerint a Délnyugat-Japánban található Tanegashima Űrközpontban végzett égésteszt során

a rakéta második fokozatának motorja 49 másodperccel a gyújtás után felrobbant, ami tüzet okozott a létesítményben.

Bár személyi sérülés nem történt, és a tüzet egy órán belül sikerült eloltani, a robbanás kárt okozott a szigetország legnagyobb űrközpontjának infrastruktúrájában.

Japan halted an engine test for one of its flagship rockets after a fire broke out at the launch site on Tuesday, the latest setback in the countrys efforts to establish a foothold in the market for vehicles capable of launching satellites into orbit. https://t.co/pWu0AOKuDu