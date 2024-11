Drón csapódott egy NATO-légibázis közelébe – Nyomozást indítottak a román hatóságok

Több órás keresés után a drónt a Săgeata és Boboc falvak között elterülő mezőgazdasági területen találták meg, a boboci katonai repülőtér szomszédságában.

A hatóságok nem tudják pontosan, hogy a drón milyen útvonalon érkezett, de a nyilatkozó katonai források szerint

nagy valószínűséggel civil drónról és csempészetről van szó, nem pedig orosz támadó drónról.

Russian drone found in NATO member Romania near Boboc millitary base in Buzau county pic.twitter.com/EJoX59hicp