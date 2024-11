Hát itt meg mi történik? Darabokra szedik a vadiúj nyugati fegyvereket az ukrán katonák, jó okuk van rá

Ukrajnából származó friss felvételeken látható, hogy az ukrán katonák hogyan alakítják át a svéd gyártmányú AT4-es páncéltörő fegyvert egy FPV drón robbanófejévé.

Ez a lépés elsőre meglepőnek tűnhet, hiszen egy vadonatúj, körülbelül 3000 dollár értékű fegyverről van szó, amelyet valószínűleg közvetlenül az Egyesült Államokból szállítottak.

OSINT-elemzők szerint az ukrán hadsereg úgy véli, hogy a nem irányított, vállról indítható fegyverek korlátozott értékűek a jelenlegi harci körülmények között. Az Egyesült Államok több mint 100 ezer darab ilyen típusú páncéltörő fegyvert szállított Ukrajnának.

Az AT4 család a legújabb generációs páncéltörő fegyverek közé tartozik. A Saab Bofors által gyártott eszköz egyszer használatos, könnyen kezelhető, és állítólag a világ egyik legsikeresebb típusa. Hatékony hatótávolsága 300 méter, és több mint 40 centiméternyi páncéllemezen képes áthatolni.

Ukrajnában azonban viszonylag kevés videófelvétel készült ilyen fegyverek használatáról, annál több azonban páncélosok ellen végrehajtott dróntámadásokról.

Az FPV-k pedig alapvetően civil célokra tervezett drónok, amelyek értelemszerűen nem rendelkeznek kész robbanófejekkel. A háborús feleknek maguknak kellett megtalálni a megoldásokat az eszközök felszerelésére.

Ukrajna ráadásul idén - állítólag - 1,5 millió FPV-drónt gyártott le, így robbanófejekre (legyen szó rakétáról, aknagránátról, vagy bármi másról) továbbra is nagy igény, és kereslet mutatkozik.

Az FPV drónok és a páncéltörő fegyverek ilyen típusú kombinálása számos előnnyel járhat Ukrajna számára.

A drónok nagyobb hatótávolságot, jobb célzási lehetőségeket és nagyobb biztonságot nyújtanak a kezelőknek.

Arra pedig alapvetően ritkán adódik példa, hogy a gyalogság pár száz méternyi távolságra kerüljön az ellenséges páncélozott járművektől, ahol a nem irányított rakéták a hagyományos módon hasznosulnak.

A lapnak nyilatkozó OSINT-elemzők hangsúlyozták, hogy az oroszok szintén szétszerelik legújabb RPG rendszereiket, hogy a robbanófejeket FPV drónokra szereljék.

The Russians seem to think that tandem warhead rockets such as the 105mm PG-32 are more useful as FPV drone munitions. Here both the precursor HEAT warhead, intended to clear the way by detonating reactive armor, and the main HEAT warhead are prepared for separate use.1/2 pic.twitter.com/1uV0NstyPK