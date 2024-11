Kiakadt a volt orosz elnök: Ukrajna ezzel minden vörös vonalat átlépett

Az ukrajnai háborúban jelenleg az Oroszország területére mért nagy hatótávolságú modern, nyugati fejlesztésű rakétákkal végrehajtott csapások jelentik a legizgalmasabb témát. Medvegyev, akit gyakran a Kreml szócsövének is tartanak, szerint elfogadhatatlan helyzet alakult ki:

Teljesen világos, hogy a csapások elfogadhatatlanok. Bármilyen csapást meghiúsítunk. És tulajdonképpen ezt mondta tegnap országunk elnöke is, hogy az amerikai ATACMS-rakétákkal a brjanszki területre végrehajtott csapások során ezek a rakéták találatot kaptak, és nem érték el a céljukat. De kétségtelen, hogy ami most történik, az minden vörös vonalat átlép

– mondta az interjúban. Hozzátette, hogy az ilyen húzások miatt döntött úgy az orosz hadvezetés, hogy beveti az új fejlesztésű szuperfegyvert, az Oresnyikot.

Az elmúlt napokban amerikai ATACMS-rakétákkal és brit-francia fejlesztésű Storm Shadow rakétákkal is csapásokat mértek oroszországi célpontok ellen. Moszkva szerint ezeket a légvédelem megsemmisítette, ám a felvételek szerint több robbanás rázta meg Brjanszk és Kurszk megyéket is.

Dmitrij Medvegyev 2008 és 2012 között volt Oroszország elnöke, majd távozását követően is fontos közéleti szerepkörben maradt. Ma az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettesi pozícióját tölti be, de leginkább az ukrajnai háborúról tett – gyakran meghökkentő – kijelentéseiről lett újra ismert. Több alkalommal emlegette Moszkva „vörös vonalait”, fenyegetőzött nukleáris háborúval vagy a harmadik világégéssel, illetve Ukrajna területének totális elfoglalásáról és teljes felosztásáról is közzétett már terveket.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images