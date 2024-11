Állítják az ukrán partizánok: olajfinomítót célzott Ukrajna, helyette eltalálhattak egy szupermodern orosz hadihajót

Péntek hajnalban hatalmas támadást indított Oroszország ellen Ukrajna. Dróntámadás érte az orosz fegyveres erőket kiszolgáló finomítót Rosztovban, majd később jelentették, hogy vélhetően egy Sz-400-as légvédelmi üteg is találatot szenvedett a Krím-félszigeten.

A harmadik támadási irány Tuapsze volt, ahonnan néhány felvételen a tengerpart közelében fekete füstfelhő, illetve lángok láthatóak.

Smoke in the port of Tuapse after explosions. The media reports that the ship may have been hitThe Crimean Wind Telegram channel publishes satellite footage that shows a 135-meter-long ship in the port of Tuapse. It could be a large landing ship.This corresponds to the class pic.twitter.com/MzWVK39NND