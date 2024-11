Donald Trump egy pulykából kirobbanva kívánt kellemes ünnepeket

Joe Biden csütörtökön kijelentette, hálás a családjáért, az elnökség békés átadásáért, és azért, mert "Isten kegyelméből több előrelépést tudtunk elérni a Közel-Keleten. Különösen hálás vagyok, hogy sikerült elérni az első békét Libanonban." Hozzátette,

hálás vagyok az amerikaiaknak. [...] Nincs olyan, amire nem lennénk képesek.

A 82 éves elnök és Jill Biden first lady tegnap az Egyesült Államok világszerte állomásozó katonáinak is köszönetet mondott a szolgálatukért, egyúttal kellemes ünnepeket kívánt telefonon keresztül.

A Newsweek azt írta, Biden elődje, egyben utódja, Donald Trump megválasztott elnök a rá jellemző stílusban kívánt boldog hálaadást a Truth Social közösségi oldalon.

Happy Thanksgiving to all, including to the Radical Left Lunatics who have worked so hard to destroy our Country, but who have miserably failed, and will always fail, because their ideas and policies are so hopelessly bad that the great people of our Nation just gave a landslide {:url}