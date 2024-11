Egyre távolabb sodródik az EU-tól a korábbi tagjelölt: tömegek vonultak az utcára

A grúz fővárosban, Tbilisziben pénteken kora reggel összecsapások törtek ki a rendőrség és a tüntetők között. A belügyminisztérium közlése szerint három rendőr megsérült az incidensekben. A hatóságok vízágyút, paprikaspray-t és könnygázt vetettek be, miután maszkos fiatalok megpróbáltak betörni a parlamentbe.

A tüntetők egy része tűzijátékokat dobált a rendőrök felé, miközben "oroszok" és "rabszolgák!" kiáltások hangzottak el.

Az összecsapásokat megelőzően EU-párti tüntetők ezrei vonultak Tbiliszi utcáira, miután a kormányzó Grúz Álom párt bejelentette, hogy felfüggeszti az európai uniós csatlakozási tárgyalásokat és elutasítja az EU költségvetési támogatását 2028-ig. A kormánypárt közleményében azzal vádolta az Európai Uniót, hogy megsértette Grúziát, és a csatlakozási tárgyalások kilátásba helyezését "zsarolásra" használja fel.

A 3,7 milliós dél-kaukázusi ország alkotmányába bele van írva az EU-csatlakozás célja, és a közvélemény-kutatások szerint a grúzok mintegy 80%-a támogatja az uniós tagságot. Az ország és az EU kapcsolatai azonban az elmúlt hónapokban jelentősen megromlottak, miután Brüsszel bírálta a grúz kormány egyes intézkedéseit és oroszbarát álláspontját.

Salome Zourabichvili grúz elnök, aki az EU-párti tábor egyik prominens alakja, élesen bírálta a kormány döntését. "Az önjelölt, illegitim kormány nem békét, hanem háborút hirdetett saját népe, múltja és jövője ellen" - jelentette ki az elnök, akinek hatalma többnyire ceremoniális. Az éjszakai tüntetésen a politikus is látható volt.

Georgias President is out in the streets of Tbilisi tonight trying to convince the riot police to join the protesters instead of siding with the Prime Minister and his decision to suspend Georgias EU membership negotiations @Zourabichvili_S