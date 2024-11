Most durvul be igazán a szíriai helyzet: újabb szereplő lendült támadásba

A szunnita radikális Hajat Tahrir al-Sham szerdán nyugati irányból indult meg az észak-szíriai Aleppó felé, mostanra már a város határát is átlépték. Most arról is elkezdtek szivárogni a videók, hogy a szintét török támogatást élvező (lényegében általuk létrehozott) Szír Nemzeti Hadsereg (SNA) is mozgásba lendült.

Az SNA csapatai várhatóan északról fognak megindulni Aleppó irányába.

Az interneten terjengő felvételeken jól látható, hogy éjszaka Tel Rifaa városában komoly mennyiségű hadianyagot mozgattak.

Armor and Fighters of the Syrian National Army (SNA) are now amassing to the North of Tal Rifaat in Northern Syria, as they prepare to open a Second Front against Assads Army near Aleppo, as well as the U.S-Backed Syrian Democratic Forces (SDF) positioned between Tal Rifaat and pic.twitter.com/hm58BaZR5L