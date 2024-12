Hírszerzési jelentés: menekülnek az oroszok Damaszkuszból

Az orosz katonák és diplomaták elkezdték hitelen és tömegesen elhagyni Damaszkuszt, Szíria fővárosát – állítja az ukrán katonai hírszerzés friss jelentése.

Az ukránok szerint az oroszok azért menekülnek, mert aktív fegyveres összecsapások folynak Damaszkuszban, Hamában, Homszban és Szuvajdában is. Az ukrán jelentés szerint az oroszok kivonultak Hamából és a Hán Sajkun melletti katonai bázis területéről is. Az ukránok szerint az oroszok jelentős mennyiségű katonai felszerelést is hátra hagytak, melyet most utólag próbálnak megsemmisíteni.

Kijev szerint az oroszok most Szíria déli részében próbálják meg összevonni erőiket. Arról nincs információ, hogy az orosz kontingens Szíria elhagyását tervezni.

Az ukrán hírszerzési jelentést érdemes fenntartásokkal kezelni.

Arról van információ, hogy a Szíriában állomásozó orosz erők jelentős csapatmozgásokat végeznek, de arra semmilyen bizonyíték nincsen, hogy tömegesen adnák fel állásaikat, vagy éppen Damaszkuszból vonulnának ki.

Címlapkép forrása: Samer Uveyd/Anadolu Agency via Getty Images