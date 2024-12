Kulcsfontosságú területen előzne Kína: szép csendben lebontaná az Egyesült Államok évtizedes egyeduralmát

A tervek szerint 2035-re épülhet ki teljesen az új rendszer, amellyel

Kína igyekszik felvenni a versenyt a távközlés és a navigáció mellett a modern haditechnikában is egyre nagyobb szerepet játszó, amerikaiak által dominált területen.

Kína mellett más fejlődő országok, többek között például India is igyekszik saját, globális lefedettségű rendszert kiépíteni, hogy felvegye a versenyt az Egyesült Államokkal.

A kínai állami média beszámolója szerint

a BeiDou fejlesztői jövőre várnak áttörést a kulcsfontosságú technológiák terén.

China plans to develop a next-generation BeiDou satellite system that will be more powerful, technologically advanced, and capable of delivering higher-quality services. https://t.co/IzB2aYAeHq